نينوى تعلن حظرا للتجوال

2020/03/14 | 15:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الحكومة المحلية في محافظة نينوى يوم السبت حظر التجوال في المحافظة خلال اليومين المقبلين وذلك ضمن التدابير التي اتخذتها المحافظة لمنع تفشي فيروس كورونا بين سكانها.

وذكر بيان صادر عن خلية الازمة في المحافظة اليوم انها عقدت جلستها الرابعة برئاسة محافظ نينوى نجم الجبوري وصدر عنها المقررات الاتية:

1 – تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر للتجوال في محافظة نينوى يومي الاحد والاثنين بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء فيما يخص الوزارات والهيئات الاتحادية لغرض القيام بتعقيم وتعفير الأماكن العامة والشوارع والأسواق .

2 – بعد انتهاء العطلة ليومي الاحد والاثنين يستمر فرض حظر للتجوال في عموم محافظة نينوى من الساعة الخامسة عصرا ولغاية السادسة صباحا ابتداء من يوم 17/3/2020 ولغاية 1/4/2020 ويكلف أصحاب المولات والمحلات بتعقيمها وتعفيرها بإشراف ومتابعة من دائرة الرقابة الصحية في محافظة نينوى.

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