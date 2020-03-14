معتصمو التحرير يحشدون لكرنفال

2020/03/14 | 15:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اصدر معتصمو التحرير في بغداد بيانا دعوا فيه الى المشاركة في كرنفال جماهيري لمنع مجازر الخلاني .وجاء في الدعوة : 1-دعوة عامة الى الشباب الطلبة والمتظاهرين بالحظور الى ساحة الخلاني لإقامة كرنفال الساعة 12:00 ظهرًا يوم الأحد 2-إقامة خيم اعتصام في ساحة الخلاني بعد الكرنفال. 3-منع الشغب من التقدم ومنع الشباب المندفع من التصادم مع الشغب للحفاظ على دمائهم. 4-غلق الطرق الفرعية المؤدية الى ساحة الخلاني.بإنتظار الطلبة والثوار للحظور لإنهاء مجازر الخلاني #الخلاني_ساحة_تظاهر

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