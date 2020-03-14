(فيديو) الممثل الموالي “مصطفى الخاني” يفتح النار على فساد الحكومة ويتهم محكمة الإرهاب

2020/03/14 | 15:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح الفنان والممثل السوري “مصطفى الخاني” النار على الحكومة السوريّة في معرض حديثه عن الفساد المنتشر في البلاد، حيث وجه اتهامات لاذعة إلى السلك القضائي ومحكمة الإرهاب في سوريا.وقال

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