أبوظبي تغلق متحف اللوفر ومتنزه فيراري

2020/03/14 | 15:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت عاصمة الامارات العربية المتحدة أبوظبي، اليوم السبت، انها ستغلق عدة منشآت سياحية ومتحفية بسبب إجراءات تطبقها الامارة للحد من انتشار وباء كورونا.وقالت سلطات أبو ظبي، ان “المناطق المشمولة هي السياحية والثقافية الرئيسة، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي ومنتزه فيراري وورلد الترفيهي في الفترة من 15 إلى 31 مارس/ آذار […]

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