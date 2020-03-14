فرض حظر التجوال في نينوى وتعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين

2020/03/14 | 15:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قررت خلية الازمة في محافظة نينوى، اليوم السبت، فرض حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين.وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمحافظ نينوى، أن الأخير ترأس “اجتماع خلية الازمه برئاسة المحافظ المحترم في مبنى ديوان المحافظه”.وأشار الى ان الاجتماع افضى بـ”إعلان حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي في عموم محافظة […]

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