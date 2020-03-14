2020/03/14 | 15:47 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منسقها للمربد: الصحة العالمية تدرس رفد محافظات بالعراق بمختبرات الكشف عن كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/14 | 15:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منسقها للمربد: الصحة العالمية تدرس رفد محافظات بالعراق بمختبرات الكشف عن كورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منسقها للمربد: الصحة العالمية تدرس رفد محافظات بالعراق بمختبرات الكشف عن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).