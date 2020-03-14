فهد المضحكي - كل التقدير للمرأة في يومها العالمي

2020/03/14 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فهد_المضحكي في الثامن من مارس 2020، احتفل العالم باليوم العالمي للمرأة تحت شعار «أنا جيل المساواة: أعمال حقوق المرأة»، ويهدف هذا الشعار الذي يتماشى مع حملة الأمم المتحدة للمرأة الجديدة متعددة الأجيال، وهي جيل المساواة الذي يوافق الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان منهاج عمل بيجين الذي اعتمد في عام 1995 في المؤتمر الرابع المعني بالمرأة في بيجين - الصين، باعتباره خريطة الطرق الأكثر تقدمية لتمكين النساء والفتيات في ك......

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