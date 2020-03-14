وزير الصحة الكويتي: أستحلفكم بالله البقاء في منازلكم

2020/03/14 | 15:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، إن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لم نشهد مثله من قبل، حيث اجتاح العالم أجمع خلال شهرين.وأضاف وزير الصحة خلال تصريحات لتلفزيون الكويت، أن سرعة انتشار فيروس كورونا تكمن في عدم وجود أعراض له في بداية الإصابة، مع قيام الناس بمخالطة بعضها والتواجد في تجمعات.[…]

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