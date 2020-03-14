أبوظبي تغلق المناطق السياحية

2020/03/14 | 15:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، السبت، أنه سيتم غلق المناطق السياحية الرئيسة والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في الإمارة بصورة مؤقتة، اعتبارا من غدا الأحد، وحتى نهاية شهر مارس الجاري.وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي لموقع “تويتر” إن هذه الخطوة جاءت تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوار، […]

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