الكشف عن تفاصيل جديدة عن استهداف معسكر التاجي اليوم

2020/03/14 | 15:56 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



بعد ساعات من استهداف معسكر التاجي بصواريخ كاتيوشا، كشفت قيادة العمليات المشتركة في بيان جديد، السبت، ...

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