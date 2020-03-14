ولادة طفل مصاب بكورونا في بريطانيا

2020/03/14 | 15:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /شهدت بريطانيا ولادة أول طفل مصاب بكورونا بعدما نقلت والدة الطفل إلى مستشفى في العاصمة البريطانية قبل أيام للاشتباه بإصابتها بالتهاب رئوي، وفقاً لصحيفة ذا الصن.ووضعت هذه الولادة الطاقم الطبي في حالة استنفار، حيث تم نصح الموظفين الذين كانوا على اتصال بالمريضين بأن يعزلوا أنفسهم، فيما يحاول مسؤولو الصحة بشكل عاجل معرفة الظروف […]

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