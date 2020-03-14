المتحدث باسم التحالف الدولي يغرّد بشأن استهداف معسكر التاجي ببغداد

2020/03/14 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

غرّد المتحدث باسم التحالف الدولي، مايلز كاجينز، السبت (14 آذار 2020)، بشأن استهداف معسكر التاجي ف...





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