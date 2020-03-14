العمليات المشتركة العراقية تعلن الحصيلة الأولية لقصف معسكر التاجي

2020/03/14 | 15:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق ، السبت، سقوط جريحين من قيادة الدفاع الجوي في حصيلة أولية للقصف الصاروخي الذي استهدف معسكر التاجي....

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