2020/03/14 | 16:00 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب "كورونا".. محافظ نينوى يعلن فرض حظرا للتجول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/14 | 16:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب "كورونا".. محافظ نينوى يعلن فرض حظرا للتجول) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب "كورونا".. محافظ نينوى يعلن فرض حظرا للتجول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).