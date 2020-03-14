2020/03/14 | 16:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /رد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على حديث المرشد الإيراني، علي خامنئي، عن احتمال أن يكون انتشار فيروس كورونا الجديد بالبلاد “هجوما بيولوجيا”، مطالبا بإخبار الشعب الإيراني بـ”الحقيقة”.وكان خامنئي قد قال عبر تويتر إن هنالك “قرائن” تشير إلى احتمال أن يكون انتشار كورونا “هجوما بيولوجيا”.ورد بومبيو بالقول: “كما يعلم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يرد على خامنئي: أخبروا الإيرانيين الحقيقة بشأن كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يرد على خامنئي: أخبروا الإيرانيين الحقيقة بشأن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).