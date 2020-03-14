2020/03/14 | 16:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهالي واسط يبثون شكاوى: الإيرانيون يهربون من “كورونا” إلى محافظتنا بدون فحوصات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أهالي واسط يبثون شكاوى: الإيرانيون يهربون من “كورونا” إلى محافظتنا بدون فحوصات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).