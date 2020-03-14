أربيل تصدر توضيحا بشأن وفاة طبيب العيون المصاب بكورونا

2020/03/14 | 16:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت مديرية الصحة العامة في محافظة اربيل يوم السبت وفاة الطبيب المصاب بفيروس كورونا احمد اسماعيل عبد الغني، مؤكدة ان وضعه الصحي مستقر حاليا.

وقالت المديرية في بيان اليوم، "ننفي جميع الشائعات التي تتحدث عن وفاة عبد الغني، ونبين للرأي العام وسكان اربيل بأن الوضع الصحي للطبي مستقر وهو تحت الرقابة الصحية".

وخاطب البيان ابناء المحافظة بالقول "انباء وفاة الطبيب كاذبة فلا تصدقوها".

ودعت محافظة أربيل يوم الجمعة مرضى كانوا يتعالجون عند طبيب عيون ثبت إصابته بفيروس كورونا، إلى مراجعة دوائر الصحة لإجراء الفحوصات.

وقالت محافظ أربيل فرست صوفي في تصريح له امس "على كل شخص راجع الطبيب أحمد إسماعيل عبد الغني في الأيام القليلة الماضية، التوجه الى اقرب نقطة طبية لإجراء فحوصات كورونا".

وأضاف أن "أحمد إسماعيل عبد الغني طبيب عيون وهو مصاب بفيروس كورونا"، ويحتمل أن يكون قد نقل العدوى لمرضاه.

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