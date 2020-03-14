بعد اول حالة وفاة بكورونا .. واسط تعطل الدوام وتغلق منفذا مع إيران

2020/03/14 | 16:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت محافظة واسط جنوبي العراق يوم السبت 10 قرارات من ابرزها تعطيل الدوام ومنع دخول الوافدين واغلاق منفذ زرباطية الحدودي مع ايران، وذلك بعد حالوة وفاة تم تسجيلها بفيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن المحافظة اليوم انه بعد حالة الوفاة التي أعلن عنها، وبناءً على مقررات خلية الأزمة في محافظة واسط، ومن أجل حماية أبناء محافظتنا وتقليل خطر فايروس "كورونا" بكل الوسائل المتاحة نُعلن حالة الاستنفار التام لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد حياة المواطنين، لذا تقرر ما يلي:-

1- منع دخول الوافدين إلى محافظة واسط من جميع المداخل، ويكون الدخول لأبناء المحافظة وحسب "بطاقة السكن" حصرا، مع ضرورة مراعاة عدم التنقل بين المحافظات وداخل المحافظة وإلى إشعار آخر.

2- يُنفذ أمر غلق منفذ "زرباطية" من الساعة 12 ليلا من فجر يوم الأحد، ويمنع دخول وخروج الوافدين، ويتم غلق المنفذ تماما وتتولى الأجهزة الأمنية ذلك، وإلى إشعار آخر.

3- تعطيل الدوائر الحكومية كافة ما عدا دوائر الصحة والأجهزة الأمنية، ويكون دوام الدوائر الخدمية التخصصية بنسبة 50‎%‎ (البلديات، المجاري، الماء، الكهرباء، المصارف).

4- يمنع أقامة مجالس العزاء (الفواتح) نهائيا، ويتحمل مسؤولي الجوامع والحسينيات المسؤولية القانونية في ذلك..



كما نُهيب بأبناء محافظتنا الإلتزام بذلك لأن في تلك التجمعات خطر صحي كبير، فيما يستمر غلق المقاهي والنوادي الرياضية والشبابية والساحات العامة ومدن الألعاب والمزارات الدينية وإلى إشعار آخر.

5- نوصي الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية المقدسة إلى الإلتزام بتوجيهات المرجعية الدينية وخلية الأزمة المركزية التي دعت إلى منع التجمعات، وتأجيل إقامة المناسبات الدينية، فما يهمنا سلامتكم وندعوكم في هذا الظرف الحساس إلى أخذ الاحتياطات والاحترازات كافة، ونوصي كبار السن بالعودة الى بيوتهم وعدم التوجه للسير على الأقدام.

6- يمنع منعاً باتاً اختلاط أو خروج أي مواطن عائد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والالتزام بتعليمات صحة واسط بالحجر المنزلي وبخلاف ذلك سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقا لقانون الصحة العامة وعلى المواطنين اخبار خلية الأزمة بأي معلومة بهذا الصدد، وأي مواطن واسطي عائد من الجمهورية الإسلامية أو أي دولة أخرى ظهر فيها الفايروس ولم يراجع المؤسسات الصحية سيتم أخذ الإجراءات القانونية بحقه.

7- نوصي جميع المواطنين بعدم الاستهانة بخطر الفايروس والتعاون الجاد مع خلية الأزمة والفرق الصحية وعدم إخفاء أي عارض صحي يظن فيه آثار الفايروس، فمراجعة الدوائر الصحية بشكل مبكر ضمان لك وعائلتك، وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق العوائل التي تخفي أي مريض يشتبه فيه أعراض الفايروس.

8- نُكبر ونثمن الدور الإنساني الفريد الذي تقوم به خلية الأزمة في واسط وخاصة أبطال صحة واسط الذين يقدمون انموذجا وطنيا اصيلا في مواجهة هذا الخطر ويساهمون بحماية أبناء محافظتهم.

9- نقدم خالص التقدير لجميع الفعاليات السياسية والاجتماعية والمدنية ووسائل الإعلام التي تقوم بجهد كبير من خلال حملات التعقيم والارشادات وغيرها.

10- نوصي أبناء محافظتنا الكرام الى ملازمة مساكنهم خلال هذه الفترة وعدم الخروج إلا للضرورة وأخذ كافة الاحتياطات الوقائية، وضرورة القيام بتعقيم المنازل، وإتباع تعليمات الجهات المختصة وعدم تصديق الإشاعات والأخبار الكاذبة..

وأعلنت دائرة صحة محافظة واسط في وقت سابق من اليوم عن تسجيلها اول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لرجل مسن عائد هو و زوجته من ايران.

وقالت الدائرة في بيان اليوم ان حالة الوفاة التي سجلت بفيروس كورونا هي لمريض مسن من اهالي ناحية شيخ سعد دخل مع زوجته المصابة ايضا بعد ان عادا مؤخرا من ايران.

واوضح البيان ان الرجل دخل الى المستشفى وهو يعاني من عجز القلب ومشاكل في الجهاز التنفسي وهو ما سبب تدهور حالته الصحية ووفاته برغم الاجراءات الطبية التي بذلت لإنقاذ حياته فيما تزال زوجته تحت العناية الطبية برغم انها تعاني ايضا من عجز القلب (مسبقا).

ودعت دائرة صحة واسط المواطنين الى الالتزام بمقررات خلية الازمة لتجنب الاصابة بالفايروس .

وكانت دائرة صحة المحافظة قد اعلنت امس الجمعة عن تسجيل إصابتين لرجل وزوجته موجبة بمرض الكورونا .

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