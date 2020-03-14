خلية الأزمة في محافظة نينوى تقرر فرض حظر للتجوال ليومي الأحد والأثنين

2020/03/14 | 16:10 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24- متابعة عقدت خلية الازمة جلستها الرابعة برئاسة محافظ نينوى نجم الجبوري وصدر عنها المقررات التالية: 1 – تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر للتجوال في محافظة نينوى يومي الاحد والاثنين بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء فيما يخص الوزارات والهيئات الاتحادية لغرض القيام بتعقيم وتعفير الأماكن العامة والشوارع والأسواق.2 – بعد انتهاء العطلة ليومي …

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