2020/03/14 | 16:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد وذاح تنتهي المهلة التي حدّدها رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح- وفق الدستور العراقي- لتكليف مرشح بتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا من فشل أو اعتذار المكلف السابق، محمد توفيق علاوي، ما يعني أن المهلة قد بدأت مطلع آذار/مارس الحالي، وتنتهي يوم الأحد المقبل المصادف منتصف الشهر الحالي.وقد شهدت الساحة العراقية حوارات مكثفة بين مختلف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهلة الرئيس هل تُأخرها اتساع خيارات مرشح رئاسة الوزراء؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهلة الرئيس هل تُأخرها اتساع خيارات مرشح رئاسة الوزراء؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).