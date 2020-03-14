تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر للتجوال في نينوى

2020/03/14 | 16:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [نينوى-اين] عقدت خلية الازمة في نينوى، جلستها الرابعة برئاسة المحافظ نجم الجبوري لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره في البلاد.

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