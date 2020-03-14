مصاب بـكورونا يسبب كارثة على متن طائرة ركاب أميركية

2020/03/14 | 16:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تعمد راكب إخفاء معلومة أنه أجرى اختبار فيروس “كورونا” المستجد قبل صعوده على متن طائرة أميركية، فيما أكدت النتائج أنه مصاب، مما يعني احتمالية أن يكون قد نقل المرض لمسافرين آخرين.وقالت خطوط “جيت بلو” الجوية الأميركية إنها حظرت راكبا سافر من نيويورك إلى فلوريدا، تبين في النهاية أنه كان ينتظر نتائج […]

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