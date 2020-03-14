العمليات المشتركة تؤكد رفضها قيام القوات الأمريكية او غيرها بأي عمل دون موافقة الحكومة

2020/03/14 | 16:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد جددت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، تأكيدها برفض قيام أي قوة أمريكية أو غيرها بأي أعمال في العراق دون موافقة الحكومة المركزية.وقالت القيادة، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة مه إن القيادة “ترفض أن تقوم القوات الامريكية او غيرها باي عمل دون موافقة الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، كما فعلت […]

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