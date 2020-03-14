حزمة إجراءات جديدة في سوريا لمواجهة «كورونا»

2020/03/14 | 16:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل في الحكومة السوريّة تعليق الدوام في المحاكم والدوائر القضائيّة اعتباراً من يوم الثلاثاء ١٧ آذارمارس، لغاية الثاني من نيسانأبريل المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتُّخذت لمواجهة

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