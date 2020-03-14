سهيل قبلان - اصرارهم على العيش في الاوهام كارثة!

2020/03/14 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان يصر حكام اسرائيل على ان يكونوا عبيد الاوهام ومنها انهم شعب الله المختار ومن حقهم التعامل مع الاخرين وخاصة الجيران وفي مقدمتهم الفلسطيني باستهتار ولا يستحقون الحياة باحترام وكرامة واستقلالية, ويصرون على التغني بسلوكيات واهداف وقيم ودمامل وبثور العنصرية والاحتلال والاستيطان,يصرون يوميا وفي توجههم الى المستقبل على ان يفتح الموت ابوابه ليس للاجساد فقط وانما لجمالية الافكار والمشاعر والارواح والقيم الج......

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