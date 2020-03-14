خلية الأزمة بنينوى تعطل الدوام وتحظر التجوال لليومين المقبلين

2020/03/14 | 16:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة في محافظة نينوى، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر للتجوال ليومي الأحد والاثنين المقبلين في المحافظة.

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