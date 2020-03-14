مسؤول محلي لـ”العهد نيوز”: ايقاف جميع الانشطة الرياضية في الانبار الى إشعار اخر

2020/03/14 | 16:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن مدير الشباب والرياضة في محافظة الانبار عماد المشهداني، اليوم السبت، عن ايقاف جميع الانشطة الشبابية والرياضية في عموم مدن المحافظة الى اشعار اخر .وقال المشهداني في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” محافظ الانبار علي فرحان الدليمي اوعز بوقف جميع الانشطة الشبابية والرياضية الى اشعار اخر على خلفية الاجراءات […]

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