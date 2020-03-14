واسط تعلن الاستنفار التام وتقرر منع اقامة مجالس العزاء ودخول الوافدين لها

2020/03/14 | 16:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ واسط محمد المياحي، اليوم السبت، حالة الاستنفار التام بالمحافظة ومنع دخول الوافدين لها اضافة الى منع اقامة مجالس العزاء.

وقال المياحي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "بعد حالة الوفاة التي أعلن عنها ليلة أمس، وبناءً على مقررات خلية الأزمة في محافظة واسط، ومن أجل حماية أبناء محافظتنا وتقليل خطر فايروس "كورونا" بكل الوسائل المتاحة، نُعلن حالة الاستنفار التام لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد حياة المواطنين".

واضاف "لذا تقرر ما يلي، منع دخول الوافدين إلى محافظة واسط من جميع المداخل، ويكون الدخول لأبناء المحافظة وحسب "بطاقة السكن" حصرا، مع ضرورة مراعاة عدم التنقل بين المحافظات وداخل المحافظة وإلى إشعار آخر".

وبين "يُنفذ أمر غلق منفذ "زرباطية" من الساعة 12 ليلا من فجر يوم الأحد، ويمنع دخول وخروج الوافدين، ويتم غلق المنفذ تماما وتتولى الأجهزة الأمنية ذلك، وإلى إشعار آخر".

وتابع "تعطيل الدوائر الحكومية كافة ما عدا دوائر الصحة والأجهزة الأمنية، ويكون دوام الدوائر الخدمية التخصصية بنسبة 50‎%‎ البلديات، المجاري، الماء، الكهرباء، المصارف".

واشار الى انه "كما يمنع أقامة مجالس العزاء (الفواتح) نهائيا، ويتحمل مسؤولي الجوامع والحسينيات المسؤولية القانونية في ذلك"، مضيفا "كما نُهيب بأبناء محافظتنا الإلتزام بذلك لأن في تلك التجمعات خطر صحي كبير، فيما يستمر غلق المقاهي والنوادي الرياضية والشبابية والساحات العامة ومدن الألعاب والمزارات الدينية وإلى إشعار آخر".

ولفت الى انه "نوصي الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية المقدسة إلى الإلتزام بتوجيهات المرجعية الدينية وخلية الأزمة المركزية التي دعت إلى منع التجمعات، وتأجيل إقامة المناسبات الدينية، فما يهمنا سلامتكم وندعوكم في هذا الظرف الحساس إلى أخذ الاحتياطات والاحترازات كافة، ونوصي كبار السن بالعودة الى بيوتهم وعدم التوجه للسير على الأقدام".

وتابع "يمنع منعاً باتاً اختلاط أو خروج أي مواطن عائد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والالتزام بتعليمات صحة واسط بالحجر المنزلي وبخلاف ذلك سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقا لقانون الصحة العامة وعلى المواطنين اخبار خلية الأزمة بأي معلومة بهذا الصدد، وأي مواطن واسطي عائد من الجمهورية الإسلامية أو أي دولة أخرى ظهر فيها الفايروس ولم يراجع المؤسسات الصحية سيتم أخذ الإجراءات القانونية بحقه".

واكد "نوصي جميع المواطنين بعدم الاستهانة بخطر الفايروس والتعاون الجاد مع خلية الأزمة والفرق الصحية وعدم إخفاء أي عارض صحي يظن فيه آثار الفايروس، فمراجعة الدوائر الصحية بشكل مبكر ضمان لك وعائلتك، وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق العوائل التي تخفي أي مريض يشتبه فيه أعراض الفايروس".

واستطرد "نُكبر ونثمن الدور الإنساني الفريد الذي تقوم به خلية الأزمة في واسط وخاصة أبطال صحة واسط الذين يقدمون انموذجا وطنيا اصيلا في مواجهة هذا الخطر ويساهمون بحماية أبناء محافظتهم".

واشار الى ان "نقدم خالص التقدير لجميع الفعاليات السياسية والاجتماعية والمدنية ووسائل الإعلام التي تقوم بجهد كبير من خلال حملات التعقيم والارشادات وغيرها، ونوصي أبناء محافظتنا الكرام الى ملازمة مساكنهم خلال هذه الفترة وعدم الخروج إلا للضرورة وأخذ كافة الاحتياطات الوقائية، وضرورة القيام بتعقيم المنازل، وإتباع تعليمات الجهات المختصة وعدم تصديق الإشاعات والأخبار الكاذبة".

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