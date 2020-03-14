الجزائر تخطط لإجلاء مواطنيها بحرا من دول تفشي كورونا

2020/03/14 | 16:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير النقل الجزائري، فاروق شيالي، اليوم السبت، عن تخطيط بلاده لإعادة رعاياها من الدول التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا بحرا، بعد قرار تعليق الطيران بين الجزائر وعدة دول أوروبية.

وفي مؤتمر صحفي، أشار شيالي إلى استعداد وزارته لترتيب سلسلة رحلات بحرية حتى الأول من نيسان المقبل بهدف إرجاع عدد هام من الجزائريين المغتربين إلى وطنهم.

وعلى وقع انتقادات حادة لأداء وزارة النقل، منذ بداية أزمة فيروس كورونا، قال المسؤول الحكومي إن الرحلات البحرية ستكون على نطاق متوسطي، وتكفل إعادة الجزائريين المتواجدين حاليا في كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

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