الامارات تعلق الرحلات الجوية مع 3 دول بينها العراق

2020/03/14 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، "وقفا مؤقتا" لإصدار كافة التأشيرات، ابتداء من 17 مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية،.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية في بيان أن "هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الوقائية و الإحترازية التي تتخذها دولة الإمارات تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد من قبل منظمة الصحة العالمية، واعتباره "وباءً، مما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة".

وأضافت، أن "القرار يشمل دول تركيا والعراق ولبنان وسوريا، ولا يسري القرار على الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات قبل تاريخ سريان نفاذ هذا القرار"، بحسب البيان.

بغداد اليوم- ديالى

أعلن مدير ناحية السعدية(60كم شمال شرق بعقوبة) في محافظة ديالى، احمد الزركوشي، استعداد المحافظة لإلغاء اعياد نوروز بسبب كورونا.

وقال الزركوشي، لـ(بغداد اليوم)، إن "اعياد الربيع ( نوروز) تمثل اكبر تجمع بشري سيحصل في 21 من

بغداد اليوم-نينوى

قررت خلية الازمة في محافظة نينوى، السبت، فرض حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمحافظ نينوى، أن الأخير ترأس "اجتماع خلية الازمه برئاسة المحافظ المحترم في مبنى دي

بغداد اليوم-الديوانية

قررت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، السبت (14 آذار، 2020) غلق جميع مداخل ومخارج المحافظة ابتداءً من يوم غد الاحد، فيما دعت مواطنيها الى ملازمة مساكنهم.

وقال محافظ الديوانية، رئيس خلية الازمة المشكلة لمواجهة كورونا، زهير

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