خلية الازمة في واسط تمنع دخول الوافدين للمحافظة وتصدر 9 قرارات أخرى للوقاية من كورونا

2020/03/14 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قررت خلية الازمة في محافظة واسط، السبت، منع دخول الوافدين للمحافظة، فيما أصدرت عدة قرارات للوقاية م...





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