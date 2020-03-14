العراق: العمليات المشتركة تطالب بتطبيق قرار البرلمان بانسحاب القوات الأمريكية

2020/03/14 | 16:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، بتطبيق قرار البرلمان القاضي بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد....

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