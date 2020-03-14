ثلاثة شهداء من الحشد باشتباكات مع داعش في سامراء

2020/03/14 | 16:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قاطع عمليات سامراء في الحشد الشعبي، السبت، عن استشهاد ثلاثة عناصر من مقاتليه قرب تحويلة جسر تكريت....

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