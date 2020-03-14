كربلاء تسجل اصابة رابعة بفايروس كورونا لمواطن عائد من ايران

2020/03/14 | 16:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله / ..اعلن الناطق الرسمي لخلية مكافحة مرض كورونا في دائرة صحة كربلاء الدكتور محمد ابراهيم الوكيل، اليوم السبت، عن تسجيل اصابة رابعة لمواطن عائد من ايران بفايروس كورونا.وقال الوكيل في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الشاب المصاب عائد من ايران وراجع مدينة الحسين الطبية وتم اجراء الفحوصات اللازمة له […]

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