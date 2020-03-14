بالصور والفيديو.. امرأة عراقية تحقق المستحيل في حرب كورونا

2020/03/14 | 16:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكنت سيدة عراقية تدعى نادية محمد العزاوي من تحقيق ما يعتبر مستحيلاً في ظل الظروف الراهنة من خلال تمكنها بإمكانات بسيطة اعتمدت على متطوعين من انتاج آلاف الكمامات الطبية الواقية وتوزيعها مجاناً على سكان محافظة كركوك.

وقالت العزاوي، التي تدير مؤسسة "المظلة" لحقوق الإنسان، في تصريح خصت به شفق نيوز، إنها أطلقت حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تمكنت خلالها من جمع متطوعين لغرض إنتاج الكمامات.

وأضافت أن الحملة التطوعية نجحت، حتى الآن، بإنتاج 5 آلاف كمامة واقية، جرى توزيعها مجاناً على سكان محافظة كركوك.

وأشارت العزاوي إلى أنها بدأت بالحملة بعد انتشار مرض كورونا في العراق عامة وكركوك خاصة، وبعد شح الكمامات في الأسواق واستغلال أصحاب بعض الصيدليات للأزمة ورفع أسعارها.

يشار إلى أن أسعار الكمامات أخذت بالارتفاع في عموم مدن العراق نتيجة ارتفاع الطلب عليها، بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، فيما وجهت وزارة الصحة العراقية، بفرض عقوبات على المتلاعبين بأسعار الكمامات والمواد المعقمة.

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