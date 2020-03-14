2020/03/14 | 16:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الزراعة ، اليوم السبت، عن تمكنها من ايقاف زحف "أسراب الجراد" الصحراوي القادم من الدول المجاورة بعد دخولها 4 محافظات.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان ، اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "وزارة الزراعة تواصل جهودها الأستثنائية في مكافحة أسراب الجراد الصحراوي القادم من الدول المجاورة"، مؤكدا أنها "وبجهود متواصلة تمكنت من ايقاف زحف هذه الاسراب من الجراد الى داخل الحدود العراقية ومنع وصولها الى المساحات الزراعية وحصرها عند مقتربات الحدود من اجل عدم أعطاء الفرصة لها بالاستقرار والتكاثر".وأضاف أن "جهود هذه الفرق كانت ناجحة على مدى الايام الماضية ومازالت تواصل جهودها في هذا الاتجاه ؛سيما وأن الرياح والأمطار تتحكم في حركة أسراب الجراد تارة ايجابا وتارة سلبا ". واوضح أن "فرق التحري والرصد تتابع عن كثب حركة الجراد من أجل أن لا يصل الى المساحات الزراعية حيث أنحسر تواجده عند حدود محافظتي البصرة و ذي قار واتجه الى حدود محافظة المثنى ومقترباتها وهي تحت انظار فرق الرصد والتحري".ولفت النايف إلى أن "أعدادا محدودة من الجراد الصحراوي وحسب حركة الرياح اتجهت الى حدود محافظة الديوانية مساء امس وتم رصدها ومتابعتها ، مؤكدا "اتخاذ الوزارة ممثلة بدائرة وقاية المزروعات اجراءات اضافية من خلال تعزيز فرق المكافحة في المحافظة بأضافة فرق جديدة بكامل مستلزماتها من محافظتي بغداد والنجف الاشرف والتي وصلت فجر اليوم الى المحافظة وبدأت تقوم بمهام المكافحة من اجل الحد من تحركات اعداد من الجراد رغم محدوديتها وقلة تأثيرها على المحاصيل الزراعية بغية القضاء عليها و عدم وصولها الى الاراضي الزراعية".وأشار النايف إلى أن "وزارة الزراعة ومنذ قدوم الجراد الى حدود المحافظات المستهدفة، تواصل عملها دون ان تسمح لاسراب الجراد بالوصول الى الاراضي الزراعية ، مؤكدا أنه "لا توجد اضرار في المحاصيل الزراعية تستحق الذكر حتى الساعة".ودعا الناطق الرسمي لوزارة الزراعة الفلاحين والمزارعين الى "مواصلة الرصد والمتابعة لاي اسراب من الجراد تقترب من مزارعهم واخبار فرق المكافحة من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة ، مطمئنا الجميع بأن "الوزارة لديها أستحضارات متكاملة من مبيدات وكوادر بشرية للحد من الجراد الصحراوي الذي قدم الى العراق لاول مرة منذ سنين".

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