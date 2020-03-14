2020/03/14 | 16:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، احمد الكناني، اليوم السبت، ان الاعتداءات المتكررة من القوات الامريكية على المقار والمواقع العسكرية لا يبدي اي نية لها بمغادرة اراضينا.وقال الكناني في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "أصبحت لدى العقلاء والوطنيين قناعة كاملة بان كل ما حدث ويحدث في وطننا العزيز منذ ١٦ عاماً هو بسبب التدخلات الخارجية عموماً والتدخلات الأمريكية بوجه خاص في الشؤون العراقية، وهنا نود الإشارة الى الاعتداءات المتكررة على سيادة العراق من قبل القوات الأمريكية المحتلة عن طريق قصف مقرات قواتنا الامنية من الجيش العراقي والحشد الشعبي والذي ادى الى سقوط الشهداء والجرحى وتدمير المنشأت المدنية".وأضاف ان "هذا الاعتداء المتكرر لا يبدي اي نية حسنة من قبل القوات الأمريكية بمغادرة اراضينا رغم أعلامها من قبل الحكومة العراقية بعدم الحاجة لوجودها وقرار مجلس النواب العراقي رقم (١٧) بتاريخ ٦ كانون الثاني لعام ٢٠٢٠ والذي يطلب مغادرتها بأسرع وقت ورغبة الشعب العراقي الذي خرج بمظاهرة مليونية مطالبً برحيلهم فوراً".وطالب الكناني "القوات الامريكية بالخروج فوراً وبالطرق الدبلوماسية احتراماً للشعب العراقي وحفاظاً على سيادة العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الاعتداءات المتكررة من القوات الامريكية لا يبدي اي نية لها بمغادرة اراضينا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الاعتداءات المتكررة من القوات الامريكية لا يبدي اي نية لها بمغادرة اراضينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).