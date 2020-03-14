صحة الرصافة تعلن عن اصابة امرأتين بفيروس كورونا

2020/03/14 | 16:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا لامرأتين اثناء مراجعتهما لمستشفيي الكندي والزعفرانية.وقال الساعدي ان “مستشفى الزعفرانية استقبلت حالة مرضية لامرأة تعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة وضيق التنفس من اهالي المنطقة”.وكان لها تاريخ ملامسة مع شقيقة لها وافدة من ايران.واضاف ان الفحوصات […]

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