بعد قصف التاجي مجدداً العمليات المشتركة في “تلميحات سياسية” تهدد الفصائل وتطالب برحيل القوات الاجنبية

2020/03/14 | 16:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: علقت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، على تعرض قاعدة التاجي شمالي بغداد لقصف صاروخي جديد بأنه “عدوان غاشم تسبب بجرح عدد من منتسبي الدفاع الجوي”، مشيرة الى ان هذا القصف يستوجب تسريع تطبيق قرار البرلمان الخاص بموضوع انسحاب القوات الاجنبية.وقال بيان أطلعت عليه “يس عراق”، انه “في تمام الساعة 11 صباحاً […]

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