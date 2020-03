سمير حنا خمورو - فيلم الطفيلي الأعلى مشاهدة في انكلترا

2020/03/14 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو فيلم الطفيلي الأعلى مشاهدة في بريطانياسمير خمورو حطم فيلم "الطفيلي" للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جوون هو، الحائز على جائزة الأوسكار، ومن قبلها على السعفة الذهبية في مهرجان كان، رقمًا قياسيًا في شباك التذاكر في بريطانيا، ليصبح الفيلم الأعلى ربحًا باللغة الأجنبية على الإطلاق.ضوقد تجاوز فيلم " الطفيلي Parasite" فيلم "آلام المسيح The Passion of the Christ" للمخرج والممثل الاميركي ميل غيبسو......

