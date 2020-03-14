2020/03/14 | 17:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البابا في سجنه وانا في سجنين – نوزاد حسن صباحا حين اخرج الى الدوام البس يدين ناعمتين من مطاط لونهما ازرق.اجلس في السيارة التي تقلني الى الدائرة في الموعد نفسه,وافكر في من صعد قبلي وجلس في المكان الذي اجلس فيه.احيانا الاطف سائق الخط ان كان نظف سيارته بالديتول قبل المجيء الينا.يضحك ويقول لا.فاجيبه كان عليك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا في سجنه وانا في سجنين – نوزاد حسن) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا في سجنه وانا في سجنين – نوزاد حسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).