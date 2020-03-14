2020/03/14 | 17:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل الإنطلاق لزيارة الكاظمية – فائز جواد الوقاية خير من الف علاج تؤكدها دوما المنظمات الصحية المحلية والعالمية وتحث عليها مراجعنا العظام وتؤكد ضرورة الثقافة والوعي الصحي للمواطن في مواجهة الاخطار ومنها الامراض والاوبئة حفظنا الله منها ، والان ومع انتشار فايروس كورونا الذي بدأ ينتشر وعلى نطاق واسع سارعت الحكومة المركزية والمحافظات بفرض اجراءات […]

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