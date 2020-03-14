2020/03/14 | 17:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبق – عبد الزهرة خالد سأبتعد قليلا عن طريق المواسم ، وأستهل حديثي بسلة نبق معروضة على قارعة السفر إلى الجهات الأربعة دون الالتفات إلى الوراء ، قبل أن يصبح الشتاء عرجوناً ولايرى هلاله بالعين المجردة بل بشفاهٍ باردة .سأكتبُ شيئاً عن فاكهة أختلفت لهجات العرب في تسميتها وزراعتها رغم أني لاأعرف الزراعة والحراثة […]

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