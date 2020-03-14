2020/03/14 | 17:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النبق – عبد الزهرة خالد سأبتعد قليلا عن طريق المواسم ، وأستهل حديثي بسلة نبق معروضة على قارعة السفر إلى الجهات الأربعة دون الالتفات إلى الوراء ، قبل أن يصبح الشتاء عرجوناً ولايرى هلاله بالعين المجردة بل بشفاهٍ باردة .
سأكتبُ شيئاً عن فاكهة أختلفت لهجات العرب في تسميتها وزراعتها رغم أني لاأعرف الزراعة والحراثة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النبق – عبد الزهرة خالد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سأكتبُ شيئاً عن فاكهة أختلفت لهجات العرب في تسميتها وزراعتها رغم أني لاأعرف الزراعة والحراثة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النبق – عبد الزهرة خالد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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