2020/03/14 | 17:01 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف الدولي يعلن اصابة 3 من جنوده بقصف معسكر التاجي اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/14 | 17:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يعلن اصابة 3 من جنوده بقصف معسكر التاجي اليوم) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يعلن اصابة 3 من جنوده بقصف معسكر التاجي اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).