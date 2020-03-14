2020/03/14 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بسبب كورونا..



خلية الازمة في البصرة تدعو الاهالي لتجنب مغادرة المنازل لمدة 3 ايام

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بغداد اليوم - البصرة

أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، السبت (14 اذار 2020)، اصدار عدة قرارات لمواجهة خطر كورونا بالمحافظة.

وقال المحافظ في مؤتمر حضرته وسائل الاعلام، إنه "قرر منع التنقل بين المحافظات واغلاق قاعات الأعراس والتجمعات&quo

بغداد اليوم - متابعة

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، "وقفا مؤقتا" لإصدار كافة التأشيرات، ابتداء من 17 اذار/ مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية،.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية في بيان أن

بغداد اليوم- ديالى

أعلن مدير ناحية السعدية(60كم شمال شرق بعقوبة) في محافظة ديالى، احمد الزركوشي، استعداد المحافظة لإلغاء اعياد نوروز بسبب كورونا.

وقال الزركوشي، لـ(بغداد اليوم)، إن "اعياد الربيع ( نوروز) تمثل اكبر تجمع بشري سيحصل في 21 من

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