محافظ البصرة يعلن اصدار عدة قرارات لمواجهة خطر كورونا بالمحافظة

2020/03/14 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، السبت (14 اذار 2020)، اصدار عدة قرارات لمواجهة خطر كورونا ...





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