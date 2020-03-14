التحالف الدولي يكشف عن اصابة عدد من عناصره بالهجوم على قاعدة التاجي صباح اليوم

2020/03/14 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت قوات التحالف الدولي، السبت (14 آذار 2020)، عن اصابة 3 من عناصره بالهجوم على قاعدة التاجي صباح...





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