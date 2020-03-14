2020/03/14 | 17:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الأميركي، السبت، عن إصابة ثلاثة من جنوده خلال الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي في العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الأميركي يقر بإصابة ثلاثة من جنوده بهجوم التاجي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الأميركي يقر بإصابة ثلاثة من جنوده بهجوم التاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).