2020/03/14 | 17:02 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أسراب الجراد تغزو 4 محافظات.. وزارة الزراعة تعلق! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/14 | 17:02.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسراب الجراد تغزو 4 محافظات.. وزارة الزراعة تعلق!) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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