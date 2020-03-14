مطار السليمانية يقرر الحجر الصحي على الوافدين من 42 دولة

2020/03/14 | 17:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت ادراة مطار السليمانية الدولي، اليوم السبت، عن وضع المسافرين القادمين من عدد الدول في الحجر الصحي.وقال بيان صادر عن ادارة المطار “استنادا الى البيانين رقم 16 و17 الصادر من قبل اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان، انها تعلم المواطنين العراقيين والاجانب القادمين الى مطار السليمانية وجميع المنافذ الحدودية، بانه سيتم وضعهم […]

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